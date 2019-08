Perspectief 10-14 van start in Sneek

Sneek- Op maandag 26 augustus opende Perspectief 10-14 haar schooldeuren voor de allereerste schooldag. Het team verwelkomde de 21 leerlingen die deze vernieuwende onderwijsvorm gaan volgen. Iedereen had voor de zomervakantie al even met elkaar kennisgemaakt. In juni stelden de leerlingen en de docenten zichzelf aan elkaar voor door middel van korte presentaties. Zo was op de eerste schooldag niet álles nieuw.

Wel zagen de leerlingen voor het eerst het fraaie nieuwe schoollokaal, waar onder meer enkele symbolen van de onderwijsvorm op de muur prijken. Samen met vaste leerkrachten Agatha Bosma en Hanna Laskewitz werden deze besproken (zie foto). Over drie weken staat er een schoolkamp gepland naar Annen: een mooi vooruitzicht!