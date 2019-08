Nieuwe wijk Bolsward aan oostkant van de stad

Bolsward-Aan de oostkant van Bolsward komt een nieuw woongebied. Om ‘Bolsward Oost’ te kunnen realiseren koopt de gemeente Súdwest-Fryslân 14,5 hectare landbouwgrond, gelegen tussen de Snekerweg, de Ugolaan en de Hartwerter Feart.

Het gemeentelijk woononderzoek van 2018 naar de ontwikkelingen op de woningmarkt laat zien dat in Bolsward behoefte is aan zo’n 200 tot 260 nieuwe woningen tot en met het jaar 2028. In de stad zelf is geen ruimte om deze aantallen te realiseren. De huidige nieuwbouw blijft beperkt tot de Franekerstraat en enkele kleinere initiatieven.

Ook de provincie Fryslân erkent dat Bolsward daarmee de komende jaren niet uit de voeten kan. “Woningbouw aan de oostkant van Bolsward is voor de gemeente de meest geschikte locatie”, zegt wethouder Maarten Offinga van grondzaken. “Deze plek is al in 2010 aangewezen als toekomstig woongebied.” Er is ruimte voor zo’n 150 woningen.

Met de eigenaar van de grond is al overeenstemming bereikt over de verkoop. Het is nu aan de gemeenteraad om in de vergadering van 3 oktober met de aankoop in te stemmen. Van de 14,5 hectare is zo’n 9,5 hectare bestemd voor woningbouw. Het resterende deel krijgt een groene bestemming.