Morgen flink koeler

Sneek- Gisteren werd het nog een keer tropisch heet, 34 graden in de stad, en na een plaknacht is het zonnetje er al weer flink bij deze morgen. Ze stuwt de temperatuur weer op, maar ik denk dat we vandaag net niet de tropische 30 graden halen en blijven steken bij een 29 graden wat overigens heet genoeg is. Oorzaak is de wind die naar het zuidwesten draait en vanmiddag de toenemende bewolking met later op kans op een verfrissende (onweers)bui. Vooral vanavond en vannacht moeten we rekening houden met buien.

Zoals altijd is het niet van te voren te zeggen waar en hoe zwaar de buien zijn als ze overtrekken, maar de kans op veel neerslag in korte tijd, onweer, hagel en windstoten, zijn aanwezig. Een dagje om de radar en berichtgeving in de gaten te houden.

Komende nacht bewolkt met buien, 16 graden als minimumtemperatuur. Morgen is het dan een stuk koeler, een stuk aangenamer met een temperatuur van 23 graden als maximum in de stad. Het is in de ochtend nog bewolkt, in de middag volgen opklaringen. De wind zuidwestelijk en is zwak tot matig. Vrijdag en zaterdag zijn droge dagen met flink wat zon. De temperatuur boekt winst op zaterdag, is het vrijdag nog 23 graden, zaterdag komt met een zomerse 26 graden. Zet het zomerse weer door op zondag? Nee, vanaf zondag, tevens start van de meteorologische herfst, is het gedaan met de warmte en duikt de temperatuur naar een 20 graden, de dagen daarna zelfs daaronder. De buienkans wordt dan ook groter. Dirk van der Meer