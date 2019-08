Promo-film Sneek meer dan 3 miljoen keer bekeken op You Tube

Sneek-In dit filmpje, gepresenteerd door de Zware Jongens Arie Kuipers en Fokko Dam, wordt veel aandacht besteed aan het mooie, door de bekende tuinarchitect Gerrit Vlaskamp ontworpen, Wilhelminapark. Het park werd in 1898 aangelegd ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.

In het promo-filmpje ook de Bank voor Ouden van Dagen die in het park staat. De dubbele en overkapte bank is in 1920 geplaatst op verzoek van de oudere inwoners van de stad. De 90-jarige Jan Ras plaatste de eerste steen. Sijbe Jellema ontwierp de bank, die bijzonder is vanwege zijn luifels, rugschot en zijschotten.