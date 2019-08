Opnieuw een tropendag

Sneek- Afgelopen nacht ontstonden er toch nog onverwachts enkele onweersbuien, dit nabij het IJsselmeer. De donders waren tot in Sneek hoorbaar en was er gebliksem aan de lucht. Verder beleefden we gisteren de derde tropendag op rij in de stad, vandaag komt nummer 4 daarbij. De zon is aanwezig, vanmiddag kan er ook wat stapelbewolking voorkomen, kans op een bui is erg klein. De temperatuur komt in de stad op een 32 graden uit, wind meest zwak uit het zuidoosten.

Komende nacht verloopt erg zwoel warm, de minimumtemperatuur zal rond de 19 graden uitkomen.

Morgen draait de wind van zuidoost naar het zuidwesten, is zwak tot matig. Het is eerst zonnig, later meer bewolking. Tevens zien we later op de dag vanuit het zuidwesten buien naar het noordoosten koersen en deze kunnen ons later in de avond bereiken, daarbij is er kans op onweer. De temperatuur morgen nog rond de 28 graden.

In de nacht volgen meer buien, donderdag verlaten al snel de buien onze provincie. Het zonnetje komt er dan weer bij, de temperatuur komt wel een stuk lager uit, 23 graden. Wind op die dag westelijk.

Vrijdag droog, 22 graden, zaterdag zonnig en weer wat warmer met 24 graden. Zondag koeler met een temperatuur rond de 20 graden.

Dirk van der Meer