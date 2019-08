Nieuwe regels betaald parkeren in Sneek en Bolsward  

Sneek- Per 1 september verandert het betaald parkeren in Súdwest-Fryslân. De gemeente voert in Bolsward en Sneek het parkeren op kenteken in. Daarnaast is voortaan het eerste half uur gratis.

Kentekenparkeren

In Bolsward en Sneek moeten bezoekers per 1 september hun kenteken invoeren in de betaalautomaat. Dit heeft als voordeel dat er geen kaartje meer achter de voorruit nodig is. Parkeren via een mobiele app kan ook nog steeds.

Gratis parkeren op de grote parkeerterreinen

Op bepaalde delen van de parkeerterreinen Bolswarderpoort, Veemarktplein en Flexaterrein in Sneek kunnen bezoekers gratis parkeren. Op de terreinen zelf staat aangegeven om welke delen het precies gaat. Op het parkeerplein 1455 in Bolsward verandert niets, daar kon al gratis worden geparkeerd.

Lang parkeren? Dan is het eerste half uur gratis

Op de betaalde parkeerplaatsen is het eerste half uur gratis voor langparkeerders. Bezoekers moeten nog wel een kaartje halen. Het gratis half uurtje wordt automatisch verrekend wanneer je een parkeerkaartje koopt. Daarna betaal je in Sneek € 0,80 per half uur voor de eerste twee uren. Vanaf twee uren parkeren wordt het tarief €1,20 per uur. In Bolsward geldt na het eerste half uur een tarief van € 0,75 per half uur.

Betaaltijden in binnenstad Sneek verlengd

In de binnenstad van Sneek worden de tijden van het betaald parkeren verlengd tot 21.00 uur. Voorheen betaalde men alleen op de koopavond tot 21.00 uur.

Waarom verandert het parkeerbeleid?

In 2016 heeft de gemeente ‘parkeerpetearen’ gevoerd met inwoners en ondernemers van het vergunninghoudersgebied en net daar buiten. Tijdens deze gesprekken is een aantal knelpunten naar voren gekomen, waaronder lang parkeren in de stadscentra.

Samen met de deelnemers van de parkeerpetearen zijn de genoemde maatregelen bedacht om lang parkeren in de binnensteden te ontmoedigen. In november 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit nieuwe parkeerbeleid.

Foto Henk van der Veer