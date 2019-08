Sneek- Fotografe Ankie Rusticus maakt regelmatige fraaie foto’s voor onze site. Vaak zijn dat foto’s van bands en artiesten in Het Bolwerk in Sneek. Nu in deze schitterende augustus zomerweek is het bij de fotografe thuis achter in de tuin ook goed toeven.

Prachtige vlinders en wespen doen zich te goed aan de nectar van de verschillende bloemen. Ankie heeft oog voor de schoonheid van de natuur en maakte een aantal mooie foto’s.

Foto’s Ankie Rusticus