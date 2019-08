Hete dagen

Sneek- Het weekend gaf op beide dagen tropische temperaturen in de stad, daarbuiten was het wat koeler, zo’n 27 graden op en nabij het Sneekermeer. Ook vandaag hebben we weer een tropische dag in de stad met een temperatuur die om de 31 graden komt te liggen, buiten de stad wat lager, 28 graden. De zon is er goed bij, wat sluierbewolking en in de middag zou er zich wat stapelbewolking kunnen vormen. De wind waait uit het oost tot noordoost, 1 tot 3 bft.

Vannacht vrij helder en daalt de temperatuur niet verder dan een 17 graden.

Morgen opnieuw een tropendag, het wordt benauwder bij een zuidoostelijke wind. De temperatuur 32 graden in de stad. Kans op een bui is erg klein.

Woensdag plakt er nog een tropendag aan, vanaf donderdag wordt het duidelijk koeler en vallen er buien.

De rest van de week ligt de temperatuur rond de 23 graden en dat is denk voor de meeste mensen een stuk aangenamer.

Dirk van der Meer