Geslaagde poëzie- en prozamiddag in Natuurontmoetingstuin Sneek

Sneek- “Velen hebben genoten van een prachtige middag in de Natuurontmoetingstuin

Prachtige verhalen-schitterende gedichten. En natuurlijk was er muziek Het was behoorlijk warm maar met medewerking van Poiesz Supermarkten, konden wij de bezoekers van koud drinken voorzien. We zaten heerlijk in een tent van B&F partyverhuur. Marten Visser bedankt, en natuurlijk vrijwilligers Wijkplatform. Iedereen kan terugzien op een fantastische middag”, aldus het Wijkplatform Noorderhoek.

Bron en foto: Wijkplatform Noorderhoek