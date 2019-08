Zorginstelling De Noorderbrug vindt overnamekandidaat

Sneek – Zorginstelling De Noorderbrug uit Groningen wil worden overgenomen door collega-instelling ‘s Heeren Loo uit Amersfoort. De Noorderbrug heeft onder andere vestigingen in Leeuwarden, Drachten en Sneek.

De zorginstelling gaf in april al aan dat ze overgenomen wilde worden door een andere grote speler op de zorgmarkt. De instelling kampte vorig jaar namelijk met een miljoenentekoart. De financiële situatie zou intussen gestabiliseerd zijn. De instelling denkt haar toekomst het beste te kunnen garanderen door een overname. De Noorderbrug behandelt en zorgt voor mensen met hersenletsel en dove mensen.

Noordelijke partner

Volgens RTV Noord waren er drie kandidaten voor een overname. De Noorderbrug kiest nu voor ‘s Heeren Loo, omdat die expertise heeft op dezelfde vlakken. Daarnaast zit het bedrijf uit Amersfoort ook al in het Noorden. Met vestigingen in Leeuwarden, Bedum en Geeuwenbrug.

De Noorderbrug heeft in totaal zo’n 800 medewerkers, en heeft de zorg over 1.600 cliënten. ‘s Heerenloo is een stuk groter, met 10.000 cliënten. De overname heeft geen gevolgen voor het personeel, zegt interimbestuurder Jeltje Schraverus van De Noorderbrug. “De volgende partij neemt alle onze medewerkers gewoon over en sterker nog, we hebben ze allemaal heel hard nodig.”

Bron: https://www.omropfryslan.nl

Foto: Google Street View