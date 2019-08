Steunpunt Zelfhulp houdt inspiratiesessies met workshops over ‘Vitaliteit van Lichaam en Geest’

Bolsward – Voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein organiseert het Steunpunt Zelfhulp, onderdeel van stichting AanZet, op 25 september een inspirerende bijeenkomst in het Convent naast de Martinikerk in Bolsward.

Het thema ‘Vitaliteit van Lichaam en Geest’ wordt tijdens drie verschillende workshops belicht. De inspiratiesessie is bestemd voor iedereen die werkzaam is in thuiszorg, gebiedsteam, dagbesteding, welzijn en zorginstellingen, oftewel iedereen die werkt met kwetsbare inwoners.

De bijeenkomst start om 14.15 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Steunpunt via steunpuntzelfhulp@aanzet.frl en via 058 – 284 9020.