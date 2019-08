Fokdag in Blauwhuis en Sint Nicolaasga trekt paardenfanaten uit het hele land

Blauwhuis/Sint Nicolaasga – Voor de 68ste keer wordt zaterdag in Blauwhuis en Sint Nicolaasga de fokdag van fokvereniging It Fryske Hynder gehouden. Voor veel fokkers is de dag een prestigestrijd. Meer dan 300 veulens, enters, twenters en merries zullen zaterdag worden gekeurd.

Er staat dit weekend een hittegolf voor de deur. Daar zijn de fokkers echter goed op voorbereid. “We hebben extra waterpunten geregeld. Ook hebben we extra veeartsen geregeld, die bij de trailers langs lopen om de boel goed in de gaten te houden”, zegt Roelof Bos van It Fryske Hynder. “Als het echt te gek wordt, korten we het programma in.”

Kampioenskeuring

De dag staat volledig in het teken van de paarden. De keuringen gingen om 8.30 uur ‘s ochtends al van start en lopen door tot het begin van de middag. Om 13.00 uur zullen de kampioenskeuringen plaatsvinden. “De besten van de hele dag komen daar terug en daar moet uiteindelijk een dagkampioen uit komen.” Van 15.00 tot 17.00 uur krijgt het publiek een showprogramma te zien met tuig- en zadelrubrieken. “Daarna sluiten we af met wat gezelligheid en muziek.”

Sterpredicaat

Sommige paarden zullen een zogenaamd sterpredicaat krijgen. “Dat geeft de kwaliteit van het paard aan. Daarmee wordt alles bij langs gegaan; , het voetenwerk, hoe ze lopen, hoe ze zijn gebouwd. Daar krijg je punten voor. Je moet zoveel mogelijk punten hebben om een ster te krijgen. Met een ster heb je een bovengemiddeld paard.”

Het is een zware keuring, maar toch is die voor fokkers een prestigezaak. Dat heeft ermee te maken dat het een van de grootste keuringen is. “We hebben de meeste paarden. Veel mensen zoeken Blauwhuis op voor de beste paarden. Ze weten dat daar scherp wordt gekeurd.” Het sterpredicaat zorgt ervoor dat een paard meer waard wordt.

