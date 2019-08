Aanmelding Top en Twel Motortreffen begonnen

Uitwellingerga – Het Top en Twel Motortreffen (voorheen Schnitzelmotortocht) op zaterdag 7 september komt nu snel dichterbij en dus kan de aanmelding voor de toertocht beginnen. Organisatoren Rob Bakker en Wiebren Gras hebben een mooie route uitgestippeld. De start is bij Eetcafé De Buorren om 8.30 uur. Verwacht wordt dat iedereen rond 17.30 uur weer terug is, waarna de befaamde schnitzeldmaaltijd van Sieger en Trees klaar staat. Na afloop is er een gezellige nazit in het café met een bekende DJ. Rob en Wiebren hebben er veel zin in en hopen op een geslaagde dag met mooi weer.

Kosten voor deelname zijn € 30,- voor de motortocht inclusief schnitzel of € 10,- voor alleen de motortocht. Aanmelden kan bij Rob Bakker (rob-ankie@hetnet.nl) of Wiebren Gras (info@geveladviesgras.nl)

Bron: http://www.topentwelonline.nl