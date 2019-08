Zomers weertje

Sneek – Vandaag een zomers dagje, de temperatuur haalt in de stad de zomerse 25 graden, op en nabij het Sneekermeer enkele graden lager. Wind staat er nauwelijks en komt uit verschillende richtingen, later op de dag is de voorkeur noordoostelijk. Het is een zonnige dag met alleen af en toe wat dunne hoge sluierbewolking.

Vannacht vrij helder en daalt de temperatuur naar een 14 graden.

Morgen schiet de temperatuur weer omhoog in en komt in de stad rond de 28 graden uit, op en nabij het Sneekermeer zomers met 25 graden. Het zonnetje schijnt bij een oost tot zuidoostelijke wind die zwak tot matig wordt.

Zondag zomers met een temperatuur die nog wat hoger uitkomt in de stad en tegen de 30 graden tipt. Buiten de stad komt de temperatuur wat lager uit, 27 graden.

Het fraaie weer houden we de eerste dagen van de nieuwe week, vanaf dinsdag wordt de kans op een plaatselijke bui in de provincie weer wat groter. Al met al prima zomerweer komende dagen.

Dirk van der Meer