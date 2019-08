Sneek – “Heb je last van wespen in je tuin of woning? Neem dan contact op met een ongediertebestrijder”, schrijft Gemeente Súdwest-Fryslân in een bericht op hun Facebookpagina.

“Haal een wespennest niet zelf weg, maar laat dit over aan een specialist. Zit het wespennest op gemeentegrond? Doe dan een melding Openbare Ruimte, klik in het formulier op ‘Ongedierte’ en vervolgens op ‘Wespen’. ”

Klik hier om een melding te doen https://bit.ly/2Zvrwso