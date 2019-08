Vanaf het weekend tropisch in de stad

Sneek- We gaan weer een zeer warme periode tegemoet als ik zo de laatste weerkaarten bekijk. In de stad wordt het vanaf het weekend weer tropisch heet en ook de nachttemperatuur gaat omhoog. Dit dankzij een hoog die de wind naar het oost tot zuidoosten brengt en stroomt er warme lucht zowel hogerop als onderin, Nederland binnen. Neerslag is dan eerst ook niet meer aan de orde.

Hadden we gisteren nogal last van stapelbewolking, daar is vandaag geen sprake van. Hooguit dat hoge sluierbewolking het zonnetje plaagt. De temperatuur komt vandaag op een 23 graden uit, wind zuidwestelijk, zwak tot matig op het Sneekermeer.

Komende nacht verloopt nog aardig koel en daalt de temperatuur naar een 12 graden.

Morgen op wat sluierbewolking na zonnig en wordt het al wat warmer, 24 graden is in de stad haalbaar. Wind is eerst zwak en veranderlijk, later op de dag wordt deze noordoostelijk.

Tijdens het weekend draait de wind verder naar oost tot zuidoost en bij veel zonneschijn zien we de temperatuur naar een 27 tot 30 graden stijgen. Ook volgende week start met zeer warm zomerweer.

Dirk van der Meer