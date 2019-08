Wint jouw organisatie de Ondernemersprijs 2019 voor Sociaal Werkgeverschap?

Sneek- Samen met de Ondernemersfederatie reikt de gemeente SWF een ondernemersprijs uit. Dit jaar is het thema van de prijs ‘Sociaal Werkgeverschap’. Heb jij / ken jij een bedrijf in Súdwest-Fryslân dat bewust bezig is met een betere maatschappij gericht op het welzijn van mensen en medewerkers en hierin het verschil maakt?

Meld dit bedrijf dan aan voor de ondernemersprijs 2019. Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

Het bedrijf is gevestigd binnen de gemeente Súdwest-Fryslân;

Het bedrijf draagt bij aan een betere maatschappij gericht op het welzijn van mensen en medewerkers. De werkgever heeft oog voor de medewerkers en/of mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, gezondheid, scholing, participatie, schulden;

Het bedrijf zet zich in om de leefomgeving van mensen te verbeteren.

Vul het online aanmeldformulier vóór 1 september 2019 in, misschien wordt jouw organisatie dan voorgedragen als kandidaat voor de Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2019!

Uit de inzendingen kiest een jury drie genomineerden die op 10 oktober 2019, de Dag van de Duurzaamheid, bekend worden gemaakt. De winnaar zal vervolgens op 27 november 2019 door alle aanwezige ondernemers worden gekozen. De uitnodiging hiervoor volgt later!

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel deze dan gerust per mail via ondernemen@sudwestfryslan.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 14 0515, je kunt dan vragen naar Aafke Feenstra.