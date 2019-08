Ontdek de natuurpracht van Wilhelmina-oard te voet

Sint Nicolaasga- It Fryske Gea organiseert op woensdag 28 augustus van 14.00-16.00 uur een wandelexcursie door Wilhelmina-oard. Deze excursie staat garant voor een heerlijke wandeling door het gevarieerde bos van Wilhelmina-oard met volop vogelzang om je heen. Vogels kun je overal tegenkomen? Klopt, maar niet overal laten de bosvogels zo goed van zich horen. Dit natuurgebied, aan de oostkant van Sint Nicolaasga, is een unieke locatie met prachtige vogelzang. Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen €4,- (t/m 12 jaar €2,-).

Wandelend tussen de beuken, eiken en grove dennen genieten van de natuur, dat kan in Wilhelmina-oard. Aan de rechte lanen en paden is nog af te lezen dat dit bos aangelegd is. In 1845 realiseerde jonkheer van Beyma, destijds burgemeester van Lemsterland, dit wandelbos. Tegenwoordig is het een aangenaam bos met veel diversiteit in bosvogels, dankzij de variatie aan bomen en struiken.

Heb je ooit al eens het geluid van de zwartkop gehoord? Als deze begint te zingen moet je wel blijven luisteren. Daarnaast zijn de grote bonte specht, de gaai en de das vaste bewoners van het bos. De laatste zal je niet snel tegenkomen, hij is meer een stiekeme bewoner. Met een beetje speurwerk vind je zijn sporen, maar overdag ligt hij voornamelijk te slapen in zijn burcht. Kortom, genoeg te zien tijdens deze wandelexcursie. Trek je wandelschoenen aan en ga mee.

Foto Archief It Fryske Gea