Regen zorgt voor wateroverlast in mfc It Harspit yn Oppenhuizen

Oppenhuizen – Multifunctioneel centrum It Harspit in Oppenhuizen heeft flink wat waterschade door het natte weer van de afgelopen dagen. Een interne afvoerpijp voor het hemelwater begon te lekken tussen het plafond en het kantoor.

Het water is over de geluidsinstallatie heen gegaan en veroorzaakte daardoor een stroomstoring. Een professioneel bedrijf is inmiddels begonnen met het drogen van de muur, de vloerbedekking en de geluidsinstallatie. Daarna kan worden bekeken wat er nog gebruikt kan worden.

Bron: https://www.omropfryslan.nl

Foto: www.topentwelonline.nl