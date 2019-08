Fraaie vooruitzichten

Sneek – We boeken komende week vooruitgang in het weerbeeld, het gaat nazomeren. De neerslagkansen nemen af en de temperatuur gaat stilaan omhoog en komt komend weekend op een zomers niveau van rond de 25 graden. Is er vandaag en morgen nog een kans op een buit(je), de dagen daarna blijft het droog, in ieder geval tot zondag.

Vandaag schijnt de zon, ook is er kans op een bui en het wordt een 20 graden. Wind waait uit een zuidwestelijke richting, matig, op het Sneekermeer af en toe vrij krachtig.

Komende nacht opklaringen en koelt het af naar een 12 graden, afnemende wind.

Morgen opnieuw kans op een bui(tje), verder zijn er zonnige perioden, 20 graden. Wind westelijk, zwak tot matig.

Woensdag blijft het droog, zijn er zonnige perioden en bij een zuidwestelijke wind wordt het iets warmer, 20 tot 22 graden.

Dirk van der Meer