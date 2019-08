Papieren schat voor Kazemattenmuseum: plannen voor groot zoeklicht

Kornwerderzand – Het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand heeft vrijdagmiddag een bijzondere tekening in ontvangst genomen. Het gaat om een tekening uit de oorlogstijd, van grote zoeklichten die in 1940 zouden worden gebruikt.

De tekening was in het bezit van Pim Fok, kleinzoon van soldaat WG Paape. Of Paape zelf ook in de Kazematten heeft gevochten, weet Fok niet.

Het kazemattenmuseum kreeg de tekening overhandigd in Kazemat 7. In dit gebouw was het revolutionaire spiegelreflexsysteem gepland. Hierin kon de lamp niet kapotgeschoten worden door de vijand. Het systeem is echter nooit gebruikt, omdat de spiegels uit Duitsland moesten komen. Toen de oorlog begon, was dat niet meer mogelijk.

Op dit moment is er wel een zoeklicht in de Kazemat aanwezig. Deze is gebouwd om te laten zien hoe het eruit zou komen te zien. De tekening maakt dat verhaal nu compleet.

Het bijzondere aan de tekening is de goede staat van het historische stuk. Het 80 jaar oude papier heeft zelfs een woningbrand overleefd, vertelt Fok. Nu moet er nog een goede plek voor worden gevonden in het museum. Waarschijnlijk zal er een kopie worden gemaakt, om het origineel goed te behouden.

Bron: https://www.omropfryslan.nl

Foto: Jeroen Boersma