Tot de avond droog

Sneek-Voor de mensen die volgende week (nog) vakantie hebben, het weer knapt op, de neerslagkans neemt flink af. We komen onder invloed van een hogedrukgebied welke ons land vriendelijker zomerweer gaat geven.

Het weer voor vandaag ziet er ook niet al te slecht uit, we hebben eerst het zonnetje erbij, later vanuit het westen neemt de bewolking toe en pas in de avond en nacht gaat het regenen. Bij een west tot zuidwestelijke wind wordt het een 20 tot 22 graden.

Komende nacht regent het en daalt de temperatuur niet verder dan een 15 graden. De wind neemt flink toe en wordt (vrij) krachtig.

Morgenmiddag trekt de buiige regen naar het oosten weg, het blijft meest bewolkt. De temperatuur komt rond de 21 graden te liggen, dit bij een wind die uit het zuidwesten waait. Eerst nog (vrij) krachtig, later neemt ze gas terug.

In de nacht naar zondag valt er weer regen, dit gebied trekt zondagmorgen naar het oosten weg en volgen opklaringen. Met een beetje mazzel houden we het zondagmiddag droog. De temperatuur die dag 21 graden, wind zuidwestelijk. Kijken we nog even naar maandag, dan blijft het die dag droog bij zonnige perioden.