Open dag Atelier Quiltlokaal op 24 augustus

Sneek – Sinds 2 jaar heeft Sneek een eigen quiltatelier, genaamd Atelier Quiltlokaal. Dit atelier zit gevestigd aan de Molenkrite 169. In 2 schoollokalen worden er de meest uitgesproken quilts (dekens en wandkleden of andere gebruiksartikelen) gemaakt door dames en heren die deze hobby en technieken beheren.

Dit jaar is er op zaterdag 24 Augustus van 10.00 tot 16.00 uur een open dag. “Deze dag presenteren we onze ruimten en ons cursusprogramma, tevens is er de mogelijkheid om resultaten van cursisten van afgelopen jaar te bekijken. Patchwork en Quilten is niet een oud bollige hobby, maar tegenwoordig met mooie moderne stoffen en naaimachines een hobby die wereldwijd wordt beoefend en dus ook in Sneek”, aldus Rita en Vera Visscher.

Zij nodigen iedereen van harte uit om de ruimtes met quilts te komen bekijken tijdens de open dag.