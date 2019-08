Kunstzinnige workshop voor optimale levenskracht

Koudum – Kleurrijke en fantasievolle schilderijen, mooi vormgegeven krachtkaarten en simpele yogaoefeningen. Drie hulpmiddelen om de energiepunten in je lichaam zo optimaal mogelijk aan te spreken. Dat is waar het zaterdag 31 augustus in de gratis te bezoeken workshop bij Galerie Kunst in Beweging te Koudum om draait.

Vanaf 16 uur legt het schildersduo Sietske Harkema en Christina Völker uit waar de 7 door hen geschilderde chakra’s voor staan en hoe ze deze op het schildersdoek tot uiting hebben gebracht. Elke chakra wordt symbolisch geopend met een yogaoefening om daarna door te gaan naar de volgende. Voor een extra beleving kan elke bezoeker een voorwerp of kledingstuk in zijn of haar favoriete kleur meenemen om zo de verbinding met de persoonlijke chakra aan te gaan.

Behalve dat elke chakra een eigen kleur heeft, bestaan er ook positieve affirmaties om de chakra’s in evenwicht te houden. Om dit inzichtelijk te maken heeft grafisch kunstenaar Carine Braakenburg van Backum een set krachtkaarten ontworpen, die zij tijdens de workshop inzet. Deze affirmatiekaarten zijn een effectief middel om je gedachten te sturen en daarmee meer (zelf)vertrouwen te krijgen. Hierdoor word je je bewuster van wat je echt wilt en kunt.

Door tijdens de workshop actief met elkaar aan de slag te gaan kun je ervaren wat yoga en gedachten met je doen. Kortom, een mentale reis langs alle chakra’s, waarvan de energie gaat stromen.

Finissage

Voorafgaand aan de workshop die in besloten kring plaatsvindt, is er een voor iedereen toegankelijke finissage waarbij een hapje en een drankje uiteraard niet ontbreken. De finissage begint om 14 uur.

Voor deelname aan de gratis workshop graag vooraf aanmelden bij:

Galerie Kunst in Beweging

Hoofdstraat 1

8723 BE Koudum

Via connieharkemainfo@gmail.com of 06 87 265 366