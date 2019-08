Anneke Harting en Hiske Wiersma exposeren samen bij Galerie Bax Kunst

Sneek – De volgende expositie in Galerie Bax Kunst is er weer een om naar uit te kijken. De bekende Friese kunstenares Hiske Wiersma exposeert er voor het eerst solo in Sneek, waar het voor Anneke Harting een warm weerzien is. Struiksma Makelaars is adoptief sponsor van de expositie.

Keramiek, duizenden jaren oud, en tegelijkertijd eeuwig jong.

Al vanaf zeer jonge leeftijd heeft Anneke Harting zich aangetrokken gevoeld tot het oermateriaal klei. Het moet op haar 7e of 8e verjaardag zijn geweest dat een pottenbakker op haar lagere school een demonstratie gaf. Anneke was jarig en mocht daarom naar voren komen. Een fascinatie was geboren.

De keuze om keramiste te worden deed Harting op gevoel. ”Ik kon al tekenen, schrijven, handwerken en talloze andere zaken voordat ik klei ontdekte. Onverwachts kwam het op mijn weg, direct sloeg de vonk over. Lang is het blijven smeulen als een slapende vulkaan. Eenmaal uitgebroken, lijkt de stroom van inspiratie niet meer te willen stoppen.

Een enorme wisselwerking is gaande tussen mij en de wereld om mij heen. In de rust van mijn werkplaats ontstaan ideeën, lijnen, kleuren. De plastische klei wordt gevormd, gedecoreerd en gebakken tot een product is ontstaan dat niet alleen aanspreekt maar ook de tand des tijds doorstaat.”

Tijdens haar opleiding is zij een geheel eigen weg ingeslagen. Haar sterke verbondenheid met klei vormt samen met haar 2e liefde: de taal, de basis voor monumentale vaasobjecten. Grenzen, opgelegd door het materiaal, worden niet geaccepteerd. Bijna altijd zijn er onverwachte oplossingen. Naast de vaasobjecten maken ook keramische en bronzen sculpturen deel uit van haar werk. Velen waarderen haar werk, zien de schoonheid ervan en worden, bewust of onbewust, gedwongen te kijken met hun hart. Anneke is lid van de Vakgroep Nederlandse Keramisten (NVK).

Schilderen in fris-Friese stijl

Hiske Wiersma volgde haar opleiding aan de NHL in Leeuwarden en de ABK Minerva in Groningen. De kwaliteit van de schilderijen van Hiske Wiersma wordt in sterke mate bepaald door haar affiniteit met het onderwerp. Zij schildert portretten van mensen, maar liever van dieren. En deze portretbenadering maakt haar dierschilderijen hoogst individueel. In een heldere, fris-Friese stijl legt Wiersma de uiterlijke kenmerken op het doek vast. Tegelijkertijd streeft zij ernaar om door te dringen tot de ziel van het wezen wat zij schildert. ‘Ik moet al meteen bij de eerste opzet contact met het schilderij krijgen’, zegt zij, ‘als dat gebeurt, weet ik dat het gaat lukken’. Met dieren is dat vooral oogcontact. Vandaar dat zij de ogen, die zij het eerst schildert, vrij gedetailleerd uitwerkt, terwijl de rest meer impressionistisch blijft. Om de intensiviteit van het portret te versterken worden achtergronden meestal geabstraheerd.



Soms haalt Hiske Wiersma het dier zo dicht naar voren dat er een afsnede ontstaat bij de poten/benen, wat het contact met de beschouwer nog intiemer maakt. In haar nieuwe collectie ontpopt Wiersma zich eens temeer als een volbloed coloriste. Witte schapen en zwarte paarden bestaan niet. Wat als wit of zwart overkomt, is in werkelijkheid een melange van wel tientallen kleuren, beïnvloed door lichtval en omgeving. Hiske Wiersma schildert ze met glans en weet ook via haar kleurgebruik tot in de diepte van de afgebeelde karakters door te dringen.

De expositie duurt tot en met 28 september 2019.