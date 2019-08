Yacht Builders Academy aan het Werkfestival: “Binnen de maritieme sector is er steeds meer behoefte aan goed opgeleide vakmensen”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Altijd al willen weten wat Sneker bedrijf Yacht Builders Academy doet? Op het Werkfestival laten de mensen van Yacht Builders Academy graag zien waarvoor het bedrijf bestaat en geven zij een uniek kijkje achter de schermen. “Het Werkfestival is voor ons al publiek/private samenwerking een mooie kans om ons tussen de ondernemers te voegen en om ons als organisatie te laten zien”, vertelt Meine Scheweer, programmamanager.

De Yacht Builders Academy is een samenwerkingsplatform van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden en biedt jachtbouwopleidingen in Noordwest-Nederland voor jongeren en volwassenen. “Partners en andere maritieme organisaties hebben steeds meer de behoefte aan goed opgeleide vakmensen.” Om deze reden investeren de partners samen in opgeleide jachtbouwers die klaar zijn voor de toekomst. “De fysieke aanwezigheid tussen lokale ondernemers en laten zien waarvoor wij bestaan, is ons uiteindelijke doel.”

Verbinden is daarom belangrijk voor Yacht Builders Academy. “Hiervoor is het Werkfestival de uitgesproken gelegenheid om deze verbinding te leggen tussen ondernemers, organisaties, werknemers en werkzoekenden in de maritieme sector. Bovendien sluit deze gelegenheid goed aan bij het doel van Yacht Builders Academy: het verhogen van de instroom in de Maritieme Techniek.”

Yacht Builders Academy is een samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. “Wij richten ons specifiek op de watersport(industrie) en scheeps- en jachtbouw. De cursussen en opleidingen worden in samenwerking met vakmensen en het onderwijs ontwikkeld voor scholieren, studenten, ondernemers, werkenden en zijinstromers.”

Wat het mooiste aan dit vak is? Meine: “Als publiek-private samenwerking vormt het een uitdaging om de juiste boodschap over te brengen en de diverse partners te betrekken. Het ondersteunen en versterken van deze samenwerking om de gezamenlijk gestelde doelen te behalen, geniet ik enorm van!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.