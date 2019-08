Verkeersmaatregelen afslag Sneek-Oost

Sneek- De gemeente Súdwest-Fryslân heeft samen met Rijkswaterstaat een tijdelijke maatregel bedacht voor een betere afwikkeling van het verkeer bij de afslag Sneek-Oost in de N7. Een proefperiode van twee weken (van 28 augustus tot en met 11 september) moet duidelijk maken of de maatregel het gewenste effect heeft.

Gevaarlijke situaties

Nu staat het verkeer dat in de ochtend- en avondspits de afrit Sneek-Oost neemt vaak al stil op de hoofdrijbaan van de N7. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties. Door een deel van de rotonde op het kruispunt Oppenhuizerweg-Lorentzstraat af te sluiten, verbetert de doorstroming van het verkeer, zo is de verwachting.

Omrijden

Door de afsluiting kan verkeer vanaf de Oppenhuizerweg of de stadsrondweg niet meer driekwart rotonde nemen en naar de Lorentzstraat (Oppenhuizen) of richting Leeuwarden rijden. Dit verkeer moet door de afsluiting zo’n 350 meter omrijden, via de andere rotonde, aan de zuidkant van de N7.

De effecten van deze maatregel worden dagelijks bekeken. “Het zou mooi zijn als we zo kunnen voorkomen dat het verkeer in de spits stil komt te staan op de N7”, zegt wethouder Mark de Man, die benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat. “Voor de langere termijn wordt gestudeerd op een oplossing waarmee we de komende decennia vooruit kunnen.”

