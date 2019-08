INGEZONDEN: Verkeersmaatregelen afslag Sneek-Oost

Sneek- Best een slim plan, zo dacht ik in eerste instantie. Het verkeer komende vanaf de N7 wordt op de rotonde Oppenhuizerweg-Lorentzstraat niet meer ‘tegen gehouden’ door het verkeer dat vanaf de Stadsrondweg en de Oppenhuizerweg naar respectievelijk de Lorentzstraat en de Stadsrondweg wil.

Deze verkeersstroom wordt nu doorgeleid naar de rotonde aan de andere kant van de N7. Maar

houdt daar vervolgens het verkeer tegen komend van de zuidelijke rijbaan van de N7. Op die kant

van de N7 zou nu zomaar eens het probleem kunnen ontstaan dat RWS aan de andere kant wil

bestrijden.

Bovendien neemt de aanvoer van verkeer vanaf de rotonde zuidelijk van de N7 richting rotonde Oppenhuizerweg-Lorentzstraat fors toe. Dit verkeer heeft voorrang op het verkeer komend vanaf de

N7, vanuit de richting Joure. M.a.w., het verkeer komend vanuit de richting Joure wordt inderdaad

niet meer geblokkeerd op de rotonde Oppenhuizerweg-Lorentzstraat, maar al eerder; en nu bij de

afslag die daarvoor ligt.

Bij nader inzien vraag ik me af of dit inderdaad wel zo’n slim plan is. M.i. wordt het probleem slechts

verplaatst en niet opgelost. Tenzij ook de voorrang situatie bij de afslag vóór de rotonde wordt

aangepast. Maar dit zal de congestie op de rotonde zuidelijk van de N7 alleen maar doen toenemen.

Ik vrees dat een meer fundamentele ingreep noodzakelijk zal blijken. Ik heb daar eerder al eens een

aardig voorstel voor gedaan, bekend bij zowel RWS als SWF.

Sneek, 15.08.19, Wout Beima