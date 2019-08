Eerst buiig

Sneek-Vanmorgen is het bewolkt en buiig, in de middag komen er van uit het westen opklaringen over, maar ook dan is een bui nog mogelijk. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig, temperatuur 19 tot 21.

Komende nacht zijn er opklaringen, de temperatuur daalt naar een 14 graden.

Morgen een droge dag, naast zon drijven er ook wolken over. De temperatuur boekt wat winst 20 tot 22 graden, wind zuidwestelijk. In de avond en nacht volgt regen.

Zaterdagmorgen valt er eerst regen. In de middag vanuit het westen opklaringen, een bui is dan nog mogelijk, echter in de nacht volgt al weer een gebied met buiige regen. Zondag verlaat dit gebied onze regio en hebben we een middag met opklaringen. De temperatuur 19 tot 21 graden bij opnieuw een zuidwestelijke wind.

Dirk van der Meer