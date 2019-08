Sneek- Het was gisteren een komen en gaan met de buien in onze provincie. Op de ene plaats kwam de regen met bakken naar beneden, een andere plek hield het bijna de gehele dag droog. Niet alleen regen wat de klok sloeg, ook hagel, onweer en windstoten werden gesignaleerd. Zelfs tuba’s/hozen werden op diverse plaatsen waargenomen, ook boven Sneek. Een tuba is een beginnende hoos, dit zijn uitzakkende delen van de wolkenbasis in de vorm van een omgekeerde kegel, trechterachtige vorm en kan verder uitgroeien tot een wind of waterhoos. Er was een melding van een waterhoos bij het Tjeukemeer en deze had inderdaad contact met het wateroppervlakte.

Windhozen horen tot de gevaarlijke weersverschijnselen die zich ook in Nederland kunnen voordoen. Vooral in de zomerperiode, maar soms ook in de winter, kunnen (onweers)buien samengaan met windhozen. Zware windhozen, ook wel een tornado genoemd, komen in ons land maar zelden voor. Het gebied waarin ze optreden is meestal niet groter dan een smalle baan van twee tot enige tientallen kilometers lengte en enkele honderden meters breedte.

Ontstaan windhoos

Zware windstoten – die ook veel schade aanrichten – worden vaak verward met windhozen. Dit is pas achteraf te bepalen aan de hand van ooggetuigen en de aard van de schade. Windhozen zijn vrijwel niet te voorspellen, maar kunnen alleen optreden bij bepaalde weersomstandigheden. De verschillen in temperatuur en vochtigheid tussen de lucht aan het aardoppervlak en op grote hoogte in de atmosfeer moeten heel groot zijn. Bovendien moet op zo’n 10 kilometer hoogte een zeer sterke wind staan (straalstroom). Dan ontstaan de enorme buienwolken die hozen kunnen bevatten. In de nazomer en het najaar ontstaan de meeste buien boven de relatief warme zee of het IJsselmeer. Hozen die bij buien boven water optreden en het land niet bereiken worden waterhozen genoemd.

Vandaag doen de buien het een stuk rustiger aan. Er kan vanmorgen nog een enkeling voorkomen in de provincie, verder zijn er opklaringen deze morgen en begin van de middag. Daarna neemt de bewolking toe en in de avond en nacht volgt er regen. De temperatuur komt weer wat hoger uit, 19 tot 21 graden bij een zuidwestelijke wind die zwak tot matig is.

Vannacht regen, morgen bewolkt met buien. Later op de middag wordt het droog en volgen opklaringen. Met een zuidwest tot westelijke wind wordt het een 20 graden.

Vrijdag lijkt het zo goed als droog te blijven, zaterdag zijn ze er weer de buien. Zondag start nog met regen, later droog met opklaringen. De temperatuur op deze dagen tussen 18 en 21 graden.

Dirk van der Meer