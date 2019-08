Franckena aan het Werkfestival Sneek: “De vraag naar signmakers in ons vakgebied is heel erg groot”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Sneker bedrijf Franckena, gespecialiseerd in reclamebelettering en standbouw, geeft ook ter gelegenheid een kijkje achter de schermen. Waarom? “Belettering is altijd maatwerk en overal te vinden. Wij willen graag aan iedereen laten zien wat ons veelzijdig beroep en bedrijf inhoudt”, aldus Margriet Franckena–v/d Wal.

Voor belettering is geen standaardisatie mogelijk. Factoren als kleur, formaat, soort, materiaal, toepassing en ondergrond zijn bepalend voor de route naar het eindresultaat. Het werk wordt zowel handmatig als met de computer gedaan. “Het grote deel is toch wel handwerk.” Daarnaast houdt Franckena zich bezig met standbouw waar belettering deel van uitmaakt. “Voor diverse bedrijven ontwikkelen wij stands van aluminimum systemen in combinatie met houtbouw. De systemen worden op onze werkplaats klaargemaakt en opgeslagen. Bovendien zijn ze herbruikbaar en kunnen we ze voor meerdere projecten inzetten.”

Over het algemeen hoopt Franckena dat alle bedrijven goed worden bezocht, zodat de inwoners van de gemeente Súdwest Fryslân weten wat de lokale ondernemers te bieden hebben en dit weten te vinden. “Zo hoeft men niet meteen het internet op te gaan en de producten van ver te halen. We verwachten dat bedrijven door de deelname meer een gezicht krijgen. We willen met name dat de jeugd ziet welke mogelijkheden er zijn binnen dit vakgebied. ” De keuze voor het vak wordt niet veel gemaakt, geeft Margriet aan. “Terwijl er echt een heel grote vraag is naar “signmakers”.

Franckena bestaat uit een klein team. “Met ons kleine team beheersen en oefenen verschillende disciplines uit, dat is best wel uniek! De producten zijn erg divers en voor elke opdrachtgever weer anders. Afhankelijk van het product, is kennis hebben van elektra, montage en montagemogelijkheden belangrijk. Ook is het essentieel om ruimtelijk inzicht te hebben en oog te hebben voor kleurgebruik.”

Diversiteit vindt Margriet het mooiste aan haar vak. “Juist de diversiteit, geen dag is hetzelfde. Ook het contact met de klant en de glimlach als het eindproduct klaar is, maakt dit vak zo mooi.”

