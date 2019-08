Iets verloren of iets gevonden tijdens de Sneekweek?

Sneek- Ben je iets verloren of heb je iets gevonden tijdens de Sneekweek? Op de website www.verlorenofgevonden.nl kun je het voorwerp zoeken of registreren als vermist. Een id-kaart of rijbewijs gevonden? Breng deze zo snel mogelijk bij het gemeenteloket in Sneek, Marktstraat 8.

ID-kaart of rijbewijs kwijt?

Je id-kaart of rijbewijs kwijt? Meld het bij de gemeente. Je hoeft geen aangifte te doen bij de politie.

Meer informatie over verloren en gevonden voorwerpen vind je hier https://bit.ly/2Ywe0od