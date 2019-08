Sneek- De Sneekweek Tiendaagse mag dan voorbij zijn, dat wil nog niet zeggen dat er nu geen activiteiten meer zijn in en om de Waterpoortstad. Op het water is het nog een drukte van belang. Zojuist mailde Wout Beima nog een fraaie foto met als titel: Filevaren in de stadsgracht!

Foto: Wout Beima