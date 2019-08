Sneek-Gisteren kwamen we er goed voor weg wat de buien betrof, ze trokken ten zuiden van Sneek langs. Vandaag moeten we er wel aan geloven, onderhand is er sinds middernacht een 3.5 mm aan regen gevallen. In een bui is er kans op onweer en tevens kan het even stevig plenzen. Tussendoor is er ruimte voor het zonnetje. Er staat een westelijke wind, zwak tot matig, in een bui wat meer wind. De temperatuur levert weer wat in, maximum 18 a 19 graden.

Vanavond en komende nacht enkele opklaringen, kans op een bui blijft, het koelt af naar een 9 graden.

Morgen eerst opklaringen en is er nog kans op een bui. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en in de avond en nacht volgt regen. Bij een westelijke wind wordt het 19 tot 21 graden.

Donderdag is er nog kans op een bui, vrijdag volgt met een droge dag. Helaas de dag daarop, zaterdag, hebben we met een regendag te maken. De temperatuur op deze dagen 19 tot 21 graden.