Zomer doet stap terug

Sneek- De bijna 10 daagse Sneekweek had qua weer geen klagen. Daar komt deze week verandering in, de zomer doet een stap terug en krijgt meer het herfst scenario. Zo zien we op deze maandag al enkele buien overtrekken, een enkeling een donderklap geven, en levert de temperatuur bij een zuidwest tot westelijke wind al iets in, 19 tot 21 graden. De wind is matig, af en toe vrij krachtig.

Vanavond en komende nacht blijft de buienkans bestaan, het koelt af naar een 9 graden.

Morgen buien, daarbij is wederom kans op onweer. Het kan dan af en toe flink regenen en ook zijn daarbij windstoten mogelijk. Bij een verder meest matige wind uit het westen, blijft de temperatuur steken bij 19 graden.

De rest van de week blijft onbestendig, geregeld buien of regen, de temperatuur zeer gematigd met 18 tot 20 graden. Normaal voor deze tijd ligt de temperatuur rond de 22 graden.