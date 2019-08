Duizenden toeschouwers genieten van feestelijk slotconcert Sneekweek 2019

Sneek – Dit was het dan: Sneekweek 2019! Afgelopen zondag begaven duizenden mensen zich naar de Looxmagracht waar de Sneekweek werd afgesloten met het Rabo Slotconcert. De weergoden hadden weer goed hun best gedaan: het zonnetje scheen en de flinke bries van afgelopen weekend was gaan liggen. Onder het genot van een hapje en een drankje genoten de toeschouwers in de sloepen en op de kades van het muzikale geweld van DE BASIC XL. Janneke Brakels, Maaike Kampen en Jelle B waren dit jaar de speciale solisten. Voorafgaand vond vanaf 13:00 uur tot 14:30 uur een openbare kerkdienst plaats met de U2 coverband. Ook een aantal jonge cursisten kregen alvorens het slotconcert de kans om hun muzikale talenten te laten zien. Kortom: een fantastische afsluiter van de 84e Sneekweek!