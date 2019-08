Zaterdag 24 augustus ‘sit-in-movie’ op het Centrium in Koudum

Koudum – In plaats van een ‘drive-in-movie’ verzorgt de Centrium Commissie op zaterdag 24 augustus een ‘sit-in-movie’. Er komt een groot scherm op het Centrium te staan waar ’s middags tussen 15:00 en 16:00 kinderfilms gedraaid worden en ’s avonds om 20:00 ‘The Blues Brothers’. Iedereen kan gezellig aanschuiven, maar moet wel zijn of haar eigen stoel mee nemen! De commissie zorgt dat er koffie, thee, fris en bier klaar staat.

‘The Blues Brothers’ is niet voor niets gekozen. Het is een opstap naar de sluiting van het seizoen op 28 september. Dan zorgen de All Stars Blues Band, Roadhouse en Franzen & Friends voor een perfect einde van dit seizoen.

Het Centrium is het muziekpodium hartje Koudum op het ‘Frieslandplein’; hoek Hoofdstraat – Hoogstraat.

Foto: Rob Goedhart