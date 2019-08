Sneek – Dat hommels nuttig zijn voor de bestuiving van planten, bewijst deze hommel die onder het stuifmeel zit en gekiekt is door Yvonne Dijkstra.



Deze hibiscus is volop in bloei. Met zijn mooie lila bloemen en paars hart trekt hij volop hommels aan, die hun lijf vol in het stuifmeel wentelen.

Foto’s: Yvonne Dijkstra