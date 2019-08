Wereldprimeur: de eerste 3D-geprinte sloep van gerecycled kunststof te water

Sneek – Vanochtend is bij de Waterpoort een wel heel bijzondere boot te water gelaten: een 3D-geprinte sloep van gerecycled kunststof uit Fries huishoudelijk afval. De SLO3P, de naam van de zes meter lange duurzame sloep, is uit één stuk geprint en wordt volledig elektrisch aangedreven door een installatie van De Stille Boot uit Heeg. Het Dordtse bedrijf 10XL is bedenker en uitvoerder van de sloep, het kunststof is verzameld door afvalbedrijf Omrin en verwerkt door Morssinkhof in hun nieuwe kunststofrecyclingfabriek in Heerenveen.

Gerbert Smits, oprichter en directeur van 10XL, wilde al zijn hele leven werken met bootjes en heeft hierin al een hoop ervaring. Hierop heeft hij een aantal jaren geleden een machine gebouwd en steeds verder uitgebreid. De 3D-printer van deze sloep kan in 24 uur een boot van zes meter printen. Het printen gebeurt met gerecycled plastic in combinatie met glasvezel en wordt van laagje op laagje opgebouwd. “In principe kunnen we per jaar dus zo’n 365 van deze boten bouwen, maar we beginnen in eerste instantie met de helft.”

Voor de productie van deze boten kijkt 10XL met name naar Friesland. Reden hiervoor is de het Nationaal Testcentrum Circulair Plastic (NTCP) dat momenteel in Heerenveen wordt verwezenlijkt. “Het is essentieel dat deze nabij de productielocatie van de SLO3P ligt, kennis over productie en duurzaamheid is hierbij enorm belangrijk. Bovendien past deze sloep goed bij de de ambitie van de provincie en gemeente Súdwest Fryslân. Circulariteit speelt een steeds grotere rol. “Het is mooi om te zien dat we op deze manier het elektrisch varen, watersport in Friesland en duurzaamheid kunnen stimuleren. Om zoiets te ontwikkelen, heb je coalities nodig die ieder op hun eigen manier een steentje bijdragen”, aldus wethouder Erik Faber.

Na de officiële tewaterlating van SLO3P mochten de belangstellenden uiteraard mee voor een rondje door de grachten. Het is nog niet bekend wanneer de sloep daadwerkelijk in gebruik wordt genomen of wanneer de productie van de reeks sloepen begint.

Foto’s: Anniek van der Bijl