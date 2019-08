Vandaag geen regen, maar een stevige bries en een heerlijk zonnetje op het Straattheaterfestival in Sneek

Sneek – Waar gisteren de bezoekers van het Straattheaterfestival in Sneek onder een paraplu de prachtige acts van de straatartiesten moesten bewonderen, schijnt vandaag het zonnetje volop.

Door de binnenstad worden jong en oud getrakteerd op vermakelijke acts. De terrassen en straten lopen vol, af en toe is er een flinke bries en op de achtergrond klinken er muzikale geluiden vanuit onder meer de Marktstraat.

Het is alweer de één na laatste dag van de Sneekweek. Om 18:00 uur is het Straattheaterfestival afgelopen en maken de straten en pleinen weer plaats voor het feestgeruis. Morgen is het koopzondag en wordt de 84e Sneekweek traditioneel afgesloten met de Sneekweek Rock Kerkdienst met U2 tribute band en Rabo Sneekweek Slotconcert.

Foto’s: Anniek van der Bijl