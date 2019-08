Open dag Volkstuinvereniging Nut en Genoegen met groene infomarkt

Sneek – Traditiegetrouw houdt de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen ook dit jaar weer haar open dag met een groene infomarkt op zaterdag 24 augustus van 10.00 – 16.00 uur.

Er worden rondleidingen gegeven over het complex en in de kraampjes is van alles te koop. Groenten en fruit uit de volkstuinen, maar ook gerookte makreel, Turkse en Thaise hapjes, tuinplanten, jams, honing en andere bijenproducten, gerecyclede kaarsen, kaarten, tuinkabouters. Er worden demonstraties houtdraaien en eendenkorfvlechten gegeven en ook het Wijkplatvorm Noorderhoek is aanwezig. Voor de kinderen is er een springkussen en komt de Turegluur, de vogelkijkhut van het IVN. Ook de schooltuin van de Johannes Postschool is open.

Foto’s: Han Reeder