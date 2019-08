Familie Aldert Poortema wil schulderkenning ministerie van Defensie

IJlst – Nabestaanden van de omgekomen 22-jarige militair Aldert Poortema uit IJlst willen dat het ministerie van Defensie haar fouten erkent en compensatie biedt.

Dat bevestigt hun advocaat Sébas Diekstra naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. Hierin wordt geschreven dat uit oude staatsgeheimen zou blijken, dat er grote flater zijn gemaakt bij de militaire operatie waarbij Poortema omkwam. De Friese militair kwam in 2008 in Uruzgan om het leven door eigen vuur. Hierbij kwam ook zijn collega-militair Wesley Schol om.

“Op basis van informatie die zij nu hebben, zijn de ouders van mening dat de dood van hun zoon voorkomen had kunnen en moeten worden”, zegt Diekstra. De ouders houden het ministerie van Defensie verantwoordelijk voor het fatale incident en overwegen juridische stappen. Ze staan echter ook open voor een gesprek met het ministerie.

Een woordvoerder van Defensie zegt dat ze bereid zijn om het gesprek aan te gaan. “Wij hebben altijd contact onderhouden met de families en nabestaanden, ook van andere betrokkenen. Als de familie van Poortema dit aan de orde wil stellen in ons volgende gesprek, dan is dat ook het onderwerp. Dan horen we graag wat de familie graag wil.”

Defensie is niet op de hoogte van een formele claim van de nabestaanden.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Omrop Fryslân