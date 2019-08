Twee dagen lang Sneekweek Straattheaterfestival

Sneek – De Sneekweek eindigt dit jaar met een spetterend cultureel slotweekend. Het Centrum van Sneek is 2 dagen het decor voor het Straattheaterfestival tijdens de Sneekweek.

De Sneekweek eindigt dit jaar met een spetterend cultureel slotweekend, met twee

dagenlang Sneekweek Straattheaterfestival, een Rock Kerkdienst met dé U2 coverband

van Nederland en het Rabo Sneekweek Slotconcert!

Het Sneker centrum vormt op vrijdag 9 augustus en zaterdag 10 augustus van 13.00 tot

18.00 uur het decor van bizarre straattheatervoorstellingen en muzikale acts. Op

verschillende locaties verspreid over de binnenstad, zijn de hele middag zeer

vermakelijke en bijzondere acts uit binnen- en buitenland te zien. Elke op hun eigen

ludieke manier vermaken ze het publiek van jong tot oud.

Deze acts kunt u op het Straattheaterfestival Sneekweek verwachten:

De Dodoriders

Ze bestaan nog! Deze 2 reuzendodo’s zoeken naar voedsel. Pas op: niet voeren! Hun

berijders hebben al moeite genoeg om ze in toom te houden.

De Funfare

Geweldige muziek en knotsgekke humor van trio De Funfare met hippe muziekjes,

vrolijke klanken en gekke loopjes…..loopt en zingt u mee?

Serenata Mexicana

Een muzikaal duo zonnige, echte Mariachi’s met muziek vol onverhulde hartstocht,

levensvreugde en uitbundig feest.

Crazy Magic Streetshow

Robert “Rowdy” Blake is de 1ste bootsman/piraat op zeilschip de DUTCH LADY met de snelste vingers der Friese Meren. Hij vertoont zijn kunsten met humor, magie, vingervlugheid, en natuurlijk samen met zijn trouwe metgezel Rambo “Cheeky” Raccoon, het wasbeertje.

De Re-Cyclists

Trio de Re-Cyclists hebben hun prachtige kostuums gemaakt van alles wat wij achteloos

weggooien: bierblikjes, plastic tassen en kapotte fietsbanden. We horen ze op hun hoge

stelten aankomen met hun swingende Re-Cycle Song als zij zoekend naar afval

rondtrekken. Hoe goed recycled u? Doe mee aan de vrolijke Re-Cycle Afvalrace. Wie wint

wordt gekroond tot de nieuwe Re-Cycle Koning of Koningin en maakt een ereronde op de

mobiele troon door de straten.

De Bromsnor

Ook in Sneek worden de regels strenger! Gelukkig is daar Bram op zijn electrische

scootertje. Niets ontgaat zijn scherpe oog: van onvoldoende profiel op uw schoenzolen

tot ongeoorloofde steekwapens zoals nagelvijltjes. Hij deelt zijn bekeuringen op deze

feestelijke dag wél gratis uit. Wat zegt u? Een borreltje? Nou graag!

Ernest The Magnifico

Wij presenteren u de charmante, Australische Chippendale onder de stuntmannen:

Ernest The Magnifico met zijn doldwaze comedy-show. “Levensgevaarlijke” stunts, acrobatiek, slapstick , een pogo-stick en power-race-auto en bovenal hilarische humor.

De Jonge Honden

Drie meer dan levensgrote honden , aangelijnd door hun baasje. Hector, Fiffie & Blaffie snuffelen, blaffen en rennen naar lieve lust. Onze reuzen-puppies zijn erg enthousiast maar hun baasje Leo staat er bóven en probeert uit alle macht de boel kort te houden. Even de hond uitlaten is een ritueel van alledag en kan geen problemen geven. Of toch? Je mag met de jonge honden spelen…eh….op eigen risico!

Bubblusion

Zij is de enige bubbleologist van Nederland. Saskia kan je alles over zeepbellen vertellen,

maar vooral laten zien. Het lijkt onmogelijk totdat… blijkt dat het wél kan! Wie stapt er

IN de mega-zeepbel? En na afloop van de show gaan we natuurlijk samen aan de slag in

de grote zeepbel-workshop.

De Zingende Zusters

Zij doen samen met één vrijer………..De Kat van Ome Willem……Op de step……. De

Twips…..Kent u ze nog? Tijdens een heerlijk oer-hollands en gezellig meezing-

muziekprogramma komen alle bekende Nederlandse liedjes voorbij van Annie M.G.

Schmidt en Ja Zuster, Nee Zuster. Zing en swing mee met De Zingende Zusters !

Het Rad van Fortuin

Jongleur de Dutchjuggler komt met zijn Rad van Fortuin. Wie durft? Pak uw kans, geef

een draai aan het rad, en win een fortuin…………. of niet…..game over…..maar altijd een

nieuwe ronde met nieuwe kansen!

Fiets je Schilderij

Neem plaats op de fietsen, trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe jouw eigen

schilderij ontstaat. Een super-herinnering en prachtige souvenir voor iedereen. Want je

krijgt je schilderij als cadeau mee naar huis!

De Ganzenfanfare

Met tromgeroffel, gefluit en gegak trekken zij door de straten: de Ganzenfanfare. Deze

unieke en verbijsterende combinatie van mens, muziek en gans brengt groot en klein in

verrukking als ze als echte fanfare voorbijmarcheren. Gebaseerd op de eeuwenoude

traditie van het ganzenhoeden, brengen “The Jolly Walkers” deze originele ganzenfanfare

met rasechte Toulouser ganzen.

The Funk Sweep

Groovy Funk on the go – het enige volledig mobiele, superswingende funky orkest van

Nederland. En wil je echt los gaan en je zangcarriere een boost geven, than GRAB THE

MIC! …hij hangt er voor jou!

De Time Traveler

Mary is het even kwijt. Welk jaar is het? Waar zijn we? In haar zwevende luchtballon is

zij samen met haar pratende papegaai Coco op zoek naar een schat. Misschien wil je

haar even helpen? Er is plaats voor 2 extra passagiers…Let op: het kan een paar eeuwen

duren voor je weer terug bent!

De Trotse Rotsen

Op bezoek in Sneek: een rondwandelend ‘stenen’ echtpaar die met hun kinderwagen vol keitjes, vol trots hun kinderen laten zien en hun “ kleintjes” uitdelen aan het publiek. Lees de boodschap!

Pizza Pronto

Petro is bezorger voor Pizza Pronto. Hij wil graag weten wie die 28 Quattro Stagioni

besteld heeft en even afrekenen! En pronto….voordat alles koud is.

Het gehele programma met blokkenschema’s van de diverse acts liggen bij de diverse

winkels en horecazaken rondom de diverse speellocaties.

Bron: www.sneekweekgids.nl