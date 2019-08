Expositie “Verschillende facetten van fotografie” van Jelly Mellema

Ysbrechtum – Vanaf 24 augustus exposeert Jelly Mellema met haar Expositie “Verschillende facetten van fotografie” in de kerk van Ysbrechtum. Dit is in combinatie met Tsjerkepaad.

Jelly Mellema is al vanaf haar jeugd bezig met fotografie. In de jaren erna heeft ze verschillende cursussen gevolgd en sinds 2007 is ze werkzaam als professioneel portretfotograaf. “Fotografie is een tweede natuur van mij, het heeft te maken met kijken. Echt kijken. Er zijn zoveel mooie mensen en situaties, die het verdienen om vastgelegd te worden.”

Al deze facetten die het hebben verdiend om vastgelegd te worden, zijn binnenkort te bewonderen. Op 24 en 31 augustus en op 7 en 15 september van 13:30 uur tot 17:00 is haar werk te zien. Op 14 september is de expositie langer geopend, namelijk van10:00 uur tot 17:00 uur.