Buiig, morgen veel wind

Sneek – Een bewolkte en buiige vrijdag hebben we voor de boeg. Desondanks zien we de temperatuur stijgen naar een 24 graden dankzij een oost tot zuidoostelijke wind met aanvoer van warme lucht uit Duitsland. Pas later op de dag, in de avond, volgen opklaringen vanuit het westen. Een bui blijft dan nog mogelijk en daalt de temperatuur in de nacht niet verder dan naar een 17 graden. De wind neemt al toe en draait naar het zuiden.

Morgen hebben we dan ook een ruig dagje met veel wind, oppassen op het water en op de weg. Op het Sneekermeer waait het krachtig tot hard uit het zuidwesten en zijn er windstoten tot 90 km/u. De zon is er bij, een enkele bui is mogelijk. De temperatuur 21 tot 23 graden.

Zondag, dit jaar nog de slotdag van de Sneekweek, is het zonnig en droog, wind matig uit het zuidwesten. Met een temperatuur van 23 graden een prima middag voor het slotconcert.

Vanaf maandag zijn de buien terug en doet de temperatuur een flinke stap terug, 18 tot 20 graden.

Dirk van der Meer