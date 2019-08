SWF bindt de strijd aan met Japanse duizendknoop

Uitwellingerga- Vorige week is de gemeente SWF de strijd aangegaan met de Japanse duizendknoop in Uitwellingerga. De duizendknoop is veel in het nieuws door de grote schade die hij kan toebrengen. Het bedrijf Ramm bv kwam langs om voor een demo van de Rootwave Pro: dit is een elektrische onkruidbestrijder voor de bestrijding van onkruiden tot in de wortel van de plant.

Door de natuurlijke elektrische weerstand in de plant wordt deze elektrische energie omgezet in warmte, waardoor de plant vergaat.