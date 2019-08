Hardzeildag 2019: Groot succes

Sneek-De Hardzeildag van de 84steSneekweek is een groot succes voor zowel de zeilers als de feestgangers. “Het was echt een hard-zeil-dag. We begonnen met een windkracht 4 met vlagen van windkracht 5”, begint wedstrijdleider Auke van der Werf.

“De wind bleef steady staan waardoor wij niet heel veel problemen hebben gehad met de startprocedure. Alle klassen zijn netjes op baan L zwart of rood gestart. Behalve de Lark, daar is van tevoren met de klassenorganisatie overlegt dat het verstandiger is om niet te gaan varen. De Larken duiken met de punt heel snel in het water met deze wind. Het is daardoor niet verantwoordelijk om deze klasse te laten starten. “Naarmate de dag vorderde, is de wind ook gaan aanhalen. We hebben op een moment wel windkracht 6 gehad. Dit duurde gelukkig maar even zodat de wedstrijden goed uitgezeild konden worden”, vertelt Auke.

Kim en Britt Abma voeren als een van de weinige vrouwenteams in de Schakelklasse het klassement aan. Met een prachtig resultaat van drie eentjes en 2 drietjes zijn zij tot nu toe hun concurrent en veteraan Ronald Damen te snel af. “Het was vandaag echt een pittige dag”, begint Kim. “We zijn niet zo zwaar waardoor het op sommige momenten echt overleven was”, vervolgt ze. “De eerste drie boten lagen er echt een rak uit! We hebben nog wel even één gelegen maar je zeg echt dat Ronald de boot veel beter onder controle had”, vervolgt Britt. “Ik heb hem niet een keer echt scheef zien gaan. Wij hebben daar toch wat meer moeite mee gehad.” De dames hebben wel een goede strategie om te winnen. “Als wij allebei op stap zijn geweest, zijn we de dag daarna gelijk eerste. Zodra wij of een van ons niet gaan, zijn we gelijk derde. We moeten vandaag maar even een biertje drinken! We moeten morgen winnen”, grappen ze allebei.

Voor het eerst sinds 60 jaar is vandaag tijdens de hardzeildag het Statenjacht weer van start gegaan. “Het was een prachtig gezicht om ze te zien starten. Ze waren super enthousiast en wilden zelfs de zwarte baan wel varen! Al-met-al is deze dag super succesvol”, sluit Auke enthousiast af.