Sneek-De Sneker Hardzeildag beleven we deze woensdag en zien we een weerbeeld met zon, wolken en is er de buienkans. Tevens zet de wind een tandje bij uit het zuidwesten, matig, af en toe vrij krachtig. De temperatuur 21 tot 23 graden.

Komende nacht opklaringen, ook is een bui mogelijk. De temperatuur daalt naar een 15 graden.

Morgen valt er mogelijk nog een buitje, verder droog, in de morgen de meeste bewolking, in de middag vrij zonnig. Temperatuur opnieuw een 21 tot 23 graden bij een west tot zuidwestelijke wind.

Vrijdag een dag met buiige regen en bij een zuidelijke wind wordt het nog een 24 graden. Zaterdag moeten we rekening houden met veel wind en valt er af en toe een bui. De temperatuur levert dan weer wat in.

Dirk van der Meer