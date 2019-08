Dag 3 Sneekweek: van weinig naar veel wind!

Sneek- Dag drie van de Sneekweek was een succesvolle dag voor de zeilers. “We kunnen terugblikken op een mooie dag”, begint wedstrijdleider Auke van der Werf. “We moesten in de ochtend even wachten op wind. Zodra die aanhaalde, hebben we een steady windkracht 4 gehad met vlagen van windkracht 5.”

Als eerste beet de Pampusklasse het spits af. “De Pampus moest nog een wedstrijd inhalen vanwege de afgebroken wedstrijd op dag twee. Die zijn om 12:30 van start gegaan op baan K rood. Een kwartier na deze start, is het reguliere programma weer van start gegaan,” aldus Auke.

“De voorspelling van de wind was dat hij rond 16:00 weer wat ging draaien. De eerste klassen hebben wij op baan K zwart weggestart. De rest heeft de wedstrijd op baan L zwart kunnen varen. We hebben alle klassen op de U vlag weggestart. Dit omdat we graag snel door willen gaan met de startprocedure van alle klassen. We hadden namelijk al wat vertraging door de uitstel van vanochtend”, vertelt Auke. Met de U vlag starten betekent dat als je binnen de laatste minuut binnen de startprocedure over de startlijn vaart, je vals start en gediskwalificeerd wordt. Dan wordt er niet opnieuw gestart en krijg je geen kans om de valse start te corrigeren.

“Wat wij als erg positief hebben ervaren is dat toen wij vlag Y, de zwemvesten verplicht vlag hadden gehesen, werd daar ook goed aan gehouden door alle zeilers. Veiligheid gaat natuurlijk voorop,” vertelt Auke.

Voor de zeilers was het ook echt een spektakel op het water. “Bij de eerste boeironding was er gelijk actie! Er waren een aantal aanvaringen. Een typisch stuurboord-bakboord situatie. Het was wel even spannend en wat een verschil vergeleken met gisteren”, vertellen verschillende 16-kwadraat zeilers enthousiast.