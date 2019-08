Later meer wind

Sneek- Het weekend weer verliep voor de Sneekweekgangers niet onaardig, qua wind zat het de zeilers niet echt mee.

Vandaag neemt de wind toe, in ieder geval vanmiddag. Is ze nu nog zwak uit het zuidoosten, ze draait naar het zuidwesten en neemt toe tot matig. Het is een dag met bewolking, ook wat zon, en de kans op een bui is aanwezig. De temperatuur komt op een 21 tot 24 graden uit.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 16 graden.

Morgen is de kans op een bui erg klein, verder bewolking en zon, bij een matige zuidwestelijke wind wordt het een graadje of 23.

Kijken we de rest van de week even door, dan vallen er op woensdag, hardzeildag, enkele buien met daarbij kans op onweer. Donderdag droog, vrijdag opnieuw buien. Is de wind eerst nog zwak tot matig uit het zuidwesten, vanaf vrijdag neemt ze flink toe volgens het Amerikaans weermodel, dit vooral op zaterdag. De temperatuur 21 tot 24 graden.

Dirk van der Meer